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К полудню явка на выборах в Алтайском крае превысила 35%

К полудню явка на выборах в Алтайском крае превысила 35%

Избирательные участки в Алтайском крае продолжат работу до 20:00 Число проголосовавших на выборах в Алтайском крае превысило 600 тыс.

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