В ХМАО стартовал проект, который обучит участников СВО ведению бизнеса

В ХМАО дан старт проекту «СВОй Бизнес». Благодаря нему, участники СВО, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно обучиться основам ведения бизнеса, получать консультации и психологическую поддержку.
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