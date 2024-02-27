В городе-спутнике Екатеринбурга разругались мэр и «коммунальный король»

В Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга) в разгар подготовки к президентским выборам произошел конфликт между мэром Алексеем Стасенком (считается протеже УГМК) и бизнесменом Дмитрием Липиным, который возглавляет местное отделение «Единой России» и, по данным URA.