В городе-спутнике Екатеринбурга разругались мэр и «коммунальный король»

В Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга) в разгар подготовки к президентским выборам произошел конфликт между мэром Алексеем Стасенком (считается протеже УГМК) и бизнесменом Дмитрием Липиным, который возглавляет местное отделение «Единой России» и, по данным URA.
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