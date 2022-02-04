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Ситуация вокруг Украины напоминает «Краденое солнце» Корнея Чуковского

Ситуация вокруг Украины напоминает «Краденое солнце» Корнея Чуковского

Пока в американских фантазиях одни представляют образ России в качестве хитрой лисы, вторгающейся в украинский курятник, а другие видят в Путине образ Серго Волка, сдувающего домик трёх поросят, я вспомнил другую сказку — про краденное солнце.

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