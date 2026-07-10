Гергиев опроверг сообщения СМИ о своей экстренной госпитализации. 🔹По словам дирижера, он находится дома.
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Гергиев опроверг сообщения СМИ о своей экстренной госпитализации. 🔹По словам дирижера, он находится дома.