Загадочные творцы: Кто стоит за названиями новых вариантов вируса COVID? Ирина ОрлонскаяВ России было обнаружено 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, но согласно оценке Роспотребнадзора, данный вариант не представляет серьезной угрозы.
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