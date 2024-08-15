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  • Виктор
    Сколько можно терпеть этот бандеровский беспредел. Наверное хватит жевать сопли и ударить по киевской власти на опере...Враг нанёс страшн...
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Массовый отток пользователей из почтовых сервисов Google и Microsoft: причины и последствия

Массовый отток пользователей из почтовых сервисов Google и Microsoft: причины и последствия

Массовый отток пользователей из почтовых сервисов Google и Microsoft: причины и последствия Ольга ВайленкоВ последние годы наблюдается заметная тенденция — российские пользователи массово покидают американские почтовые сервисы Gmail и Outlook, принадлежащие корпорациям Google и Microsoft соответственно.

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