Кому ушли миллионы, положенные бойцам СВО?

Современные генералы, нарушившие присягу данную ещё СССР, впрочем, как и те, кто подтянулся к генеральскому корпусу уже в наше беспокойное время, когда война стала чем-то заурядным, а ежедневные сводки об обстрелах и боевых действиях в зоне СВО так же привычны, как и прогноз погоды, решили для себя, что раз уж Родину пустили на распродажу, то почему не поторговать и солдатскими душами, будь то мёртвыми, или живыми, без разницы, главное, чтобы гешефт был при этом.