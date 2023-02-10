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Разин о 4:3 с «Торпедо»: «Северсталь» показала зрителям всю красоту хоккея. Отыграться с 0:2 дорогого стоит»

Андрей Разин оценил победу «Северстали» над «Торпедо» (4:3 Б). «Очень важная победа в психологическом плане.

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