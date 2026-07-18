Новые правила отбора на отдельные воинские должности: сенаторы одобрили поправки в закон о воинской обязанности

Сенаторы одобрили поправки, ужесточающие требования к пригодности на отдельные воинские должности Совет Федерации одобрил поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые вводят особые правила определения пригодности к военной службе на отдельных воинских должностях в Вооружённых Силах РФ — сообщают РИА Новости.