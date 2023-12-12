Провал: Зеленский не смог убедить Конгресс в выделении Украине $60 млрд

Выступление украинского диктатора Зеленского в Конгрессе США ожидаемо провалилось. Глава украинского террористического режима не смог убедить конгрессменов в необходимости выделения Украине запрошенных Байденом $60 млрд.
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