Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергообъектов.
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