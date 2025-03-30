Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ

Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергообъектов.

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