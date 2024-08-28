Россиян с повышенной отечностью предупредили об угрозе опасных болезней

Врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская рассказала, что повышенная отечность может появляться на фоне целого ряда заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии