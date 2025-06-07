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Слезливые фильмы о несчастных мигрантах: Враги России разрабатывают новое оружие. А цель - всё та же

Слезливые фильмы о несчастных мигрантах: Враги России разрабатывают новое оружие. А цель - всё та же

Царьград Фото: коллаж Царьграда Враги России разрабатывают новое оружие. Николай Севостьянов предположил, что скоро один за другим начнут выходить слезливые фильмы о несчастных мигрантах.

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Комментарии
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С
Станислава
Те кто будут снимать фильмы про мастурбеков пусть забирают эту грязь в свои страны.
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7 час.
НП
Наталья Павлова
Каждый хозяин вправе сам решать, кого впускать в свой дом, а кому указать на порог. Каждый хозяин вправе не пускать гостя в свой дом, если тот приходит со своими правилами, если гадит в прямом и переносном смысле в доме хозяина, если просто не нравится хозяину. Россия - дом россиян, у россиян должно быть право решать, кто из гостей-мигрантов может тут гостить, а если кто-то из них ведёт себя по-хозяйски, навязывая россиянам свои правила, указать на дверь (границу). Правительству, прежде чем завозить в Россию огромное количество плохо воспитанных, необразованных, не имеющих должной квалификации, агрессивных иноземцев, не уважающих Россию и ее народ, следовало бы спросить у россиян, а нужно ли им это.
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6 час.
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