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DeSantis Ignores Campaign Turmoil

“A day after Ron DeSantis’s political operation suffered another major setback — the departure of a chief strategist — the Florida governor ignored the internal turmoil at an event in Iowa and did not take questions from reporters,” the New York Times reports.

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