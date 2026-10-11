Экономист Главина объяснила разницу между шринкфляцией и скимпфляцией

Шринкфляция предполагает уменьшение объёма или веса товара при сохранении прежней цены, а скимпфляция — ухудшение потребительских свойств продукции без изменения стоимости и размера упаковки, объяснила в беседе с RT кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.