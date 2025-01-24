Мошенники придумали замену «безопасному счету»

В Коркино псевдоработница почты обманула местную жительницу на 700 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мошенники стали использовать новые термины для обмана жертв, при этом их способы остались прежними.