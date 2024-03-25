10 автомобилей, которые почти не изменились за десятки лет

Автопроизводители обычно стараются обновлять свои автомобили как можно чаще, чтобы идти в ногу со временем и следовать переменчивой моде, однако некоторые модели становятся настоящими отступниками, которые не меняются годами.
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