Как подготовить автомобиль к безопасной поездке на заснеженное плато Ай-Петри в Крыму

В преддверии новогодних праздников поток туристов на полуостров не уменьшается. Многие приезжают для того, чтобы пройти лечебно-оздоровительные программы и встретить Новый год в бесснежную крымскую погоду.
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