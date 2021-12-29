"Скажите уже, наконец, правду": Политконсультант разоблачил реальных врагов России

Беспокойство Запада и его агентов в России из-за решений властей по международному историко-просветительскому обществу "Мемориал"* эксперт "Царьграда" объяснил русофобской позицией тех, кто надеялся подобными инструментами разрушить нашу страну.
Беспокойство Запада и его агентов в России из-за решений властей по международному историко-просветительскому обществу "Мемориал"* эксперт "Царьграда" объяснил русофобской позицией тех, кто надеялся подобными инструментами разрушить нашу страну.
Свежие комментарии