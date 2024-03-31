Так Никол Пашинян отреагировал на требование Азербайджана передать контроль над четырьмя приграничными селами.
Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой войны
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НП
Наталья Павлова
Иреван (ныне Ереван) - исконная Азербайджанская земля. В средневековых источниках название этого города, в котором издревле проживали только азербайджанские тюрки, упоминалось как Реван, Иреван и Ириван. После завоевания русскими войсками в начале XIX века? город стали называть Эривань, а впоследствии в XX веке – Ереван, который стал столицей первого в истории армянского государства. Учиненные армянами массовые убийства азербайджанского населения в 1905-1906-х годах, геноцид 1918-1920-х годов, депортация 1948-1953 и 1988-1989-х годов полностью изменили облик азербайджанского города Иреван. Армяне, стерев с лица земли следы материально-культурного наследия азербайджанцев в Иреване, а вслед за этим, добившись уничтожения этнического наследия азербайджанцев, создали моноэтнический армянский город. Не довольствуясь этим, армяне теперь стараются исключить из своих книг и учебников упоминание об азербайджанцах. Пашинян, похоже, своими действиями хочет восстановить историческую справедливость и вернуть Азербайджану его исторические территории. Как только из Армении уйдёт российский контингент, можно будет считать, что Армения пополнит список "страна 404". Армяне-то останутся, вот только страны у них больше не будет.
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