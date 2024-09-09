Москвичи определили победителей конкурса граффити «Стены»

На проекте «Активный гражданин» прошло голосование, где москвичи выбрали лучшие граффити открытого конкурса «Стены» в номинации «Арт-бульвар», который прошёл в рамках проекта «Лето в Москве» и форума-фестиваля «Территория будущего.