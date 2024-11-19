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Посольство России призывает Британию не разжигать украинский конфликт

Посольство России призывает Британию не разжигать украинский конфликт

В комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном агентству РИА Новости, отмечается, что британские «ястребы» продолжают подливать масла в огонь и выступают за эскалацию конфликта на Украине, вплоть до идеи стратегического поражения России.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Посольство России в Британии, может пора прекратить этот цирк, над вами смеется уже вся Россия.
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16 час.
МБ
Михаил Бердников
Цирк может закончиться только применением ракетных ударов по центрам применения решений в Британии. Другого понимания решения &quot;гадо-британского&quot; вопроса не предвидится.
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2 час.

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