Посольство России призывает Британию не разжигать украинский конфликт

В комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном агентству РИА Новости, отмечается, что британские «ястребы» продолжают подливать масла в огонь и выступают за эскалацию конфликта на Украине, вплоть до идеи стратегического поражения России.
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