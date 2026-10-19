Эксперимент стартует 1 декабря 2026 года и будет продолжаться по 31 мая 2028 года. Он предусматривает "апробацию механизмов прослеживаемости оборота отдельных видов радиоэлектронной продукции" с использованием государственной информационной системы мониторинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Литва отвергла св...
- ЕС переплатил за ...
- Гарантии безопасн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым