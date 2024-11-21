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Снукерист.ру

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Джек Лисовски вышел в первый раунд Чемпионата Великобритании

Джек Лисовски вышел в первый раунд Чемпионата Великобритании

Бай Юлу уступила Джеку Лисовски, У Ицзэ победил Дэвида Лилли, Барри Хокинс обыграл Вана Юйчэнь в четвертом раунде квалификации Чемпионата Великобритании 2024 в Лестере, сообщает WST Джек Лисовски (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.

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