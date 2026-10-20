"Не надо по нам бить!!!" Письмо Путину с Украины. Ой, как Шереметьево то полезно и нужно. Ой, как нужно и полезно.
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- Тысяча сбитых дро...
- Тысяча сбитых дро...
- Тысяча сбитых дро...
Хохлам не место на планете Земля!
Украинские махновцы призывали бить белых пока не покраснеют и бить красных, пока не побелеют. Но в мыслях было одно: жить на халяву. За европейскую халяву заплатили миллионами своих жизней, не образумились и никому теперь сами не нужны. Американским и европейским колонизаторам нужно только одно от Украины - ЕЁ ТЕРРИТОРИЯ!
Мухи.. гАвно... это продукты жизнедеятельности. Сколько их не убирай... ещё нагадят. Так вот... возвращаясь к БОЛЬНОМУ... Убирать надо тех, кто гадит. Короче, ЗЕЛЕБЯКУ - на ГИЛЯКУ!!! Желательно, со всей его компашкой.