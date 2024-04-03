На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, занимающего высшее положение в преступной иерархии

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего жителя Тихорецка по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210.
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