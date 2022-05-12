«Леванте» сделал чемпионский коридор для «Реала»

«Леванте» продемонстрировал уважение игре «Реала» в этом сезоне Ла Лиги. Футболисты «Леванте» организовали чемпионский коридор для игроков мадридского клуба перед стартом матча, который завершился со счетом 6:0 в пользу «Реала».

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