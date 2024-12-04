Канадец и американцы пропали без вести на горе Кук

В Новой Зеландии на горе Кук пропали граждане США и канадец. Об этом пишет издание The Guardian. Спасатели уже выдвинулись на поиски альпинистов, связь с которыми была потеряна на самой высокой горе Новой Зеландии.
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