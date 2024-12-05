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Люди боялись выходить на улицу, а мужчины объединялись в группы: В Сарове по горячим следам поймали маньяка, совершившего двойное убийство

Люди боялись выходить на улицу, а мужчины объединялись в группы: В Сарове по горячим следам поймали маньяка, совершившего двойное убийство

Накануне в закрытом нижегородском городе Сарове 4 декабря было совершено жестокое и беспричинное двойное убийство: от рук неизвестного погибли 77-летняя соцработница и 78-летний дедушка-инвалид, её подопечный.

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