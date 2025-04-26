США отложили введение санкций против сербской компании NIS

Соединенные Штаты в очередной раз продлили отсрочку введения санкций против сербской нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), предоставив Белграду дополнительный 60-дневный период – до 27 июня.
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