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США отложили введение санкций против сербской компании NIS

США отложили введение санкций против сербской компании NIS

Соединенные Штаты в очередной раз продлили отсрочку введения санкций против сербской нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), предоставив Белграду дополнительный 60-дневный период – до 27 июня.

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