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Жители курского приграничья получили отсрочку от уплаты налогов

Жители курского приграничья получили отсрочку от уплаты налогов

Ранее от аналогичных выплат освободили предпринимателейПравительство России утвердило решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей приграничных территорий Курской области, сообщается на сайте кабмина.

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