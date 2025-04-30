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Мирошник: Киев любым способом хочет сорвать перемирие и добиться эскалации

Мирошник: Киев любым способом хочет сорвать перемирие и добиться эскалации

Украинский политик Владимир Зеленский любыми способами хочет сорвать перемирие, которое объявил российский лидер Владимир Путин на дни празднования 80-летия Победы, это подтверждают удары по мирным жителям, демонстрирующие кровожадную сущность киевского режима и стремление добиться новой эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Eduard
Не Киев,а Лондон! Давайте всё своими словами называть.В Киве марионетки сидят!
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