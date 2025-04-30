Украинский политик Владимир Зеленский любыми способами хочет сорвать перемирие, которое объявил российский лидер Владимир Путин на дни празднования 80-летия Победы, это подтверждают удары по мирным жителям, демонстрирующие кровожадную сущность киевского режима и стремление добиться новой эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.