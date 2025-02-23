Бывшее руководство «Москонцерта» отделалось штрафом за махинации с премиями

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора «Москонцерта» Максима Шатковского и начальника хозяйственного отдела Владислава Любичева.
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