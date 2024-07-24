В лесу на Урале охотник застрелил рыбака, приняв его за медведя

В Свердловской области вынесли приговор мужчине за убийство по неосторожностиНа полтора года исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка осуждён житель Свердловской области за случайное убийство в лесу, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.