Пакистан нанес ответный удар по Индии. Об этом 6 мая сообщил SamaaTV.Конфликт между Индией и Пакистаном / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUMКак заявили пакистанские власти, Армия Индии совершила нападение на мирных жителей Пакистана.
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