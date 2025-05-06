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Пакистан нанес ответный удар по Индии

Пакистан нанес ответный удар по Индии

Пакистан нанес ответный удар по Индии. Об этом 6 мая сообщил SamaaTV.Конфликт между Индией и Пакистаном / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUMКак заявили пакистанские власти, Армия Индии совершила нападение на мирных жителей Пакистана.

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