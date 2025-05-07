Кириенко и Сальдо оценили ход строительства арт-кластера «Таврида» на Херсонщине

ХЕРСОН, 7 мая, ФедералПресс. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил строительную площадку филиала арт-кластера «Таврида» в Херсонской области, сообщил телеграм-канал Херсонского агентства новостей со ссылкой на слова губернатора области Владимира Сальдо.
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