Путин назвал приехавших на 9 Мая глав государств лидерами по характеру

В своем заявлении президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что лидеры государств, прибывшие в Москву для празднования 80-й годовщины Победы, отличаются не только по своим должностям, но и по характеру и убеждениям.
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