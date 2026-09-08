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«Набор кода вручную безнадёжно устарел»: в Microsoft рассказали, что роль программистов изменится

«Набор кода вручную безнадёжно устарел»: в Microsoft рассказали, что роль программистов изменится

Инженер Microsoft Дэвид Фаулер спровоцировал бурную дискуссию в профессиональном сообществе, заявив, что ручной набор кода безнадежно устарел.

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