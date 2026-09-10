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Царьград

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Иностранцы обокрали спящих пассажиров рейса Абу-Даби — Москва

Иностранцы обокрали спящих пассажиров рейса Абу-Даби — Москва

Трое граждан иностранных государств предстанут перед судом в Подмосковье по обвинению в хищении имущества у пассажиров, летевших рейсом из Абу-Даби в Москву.

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