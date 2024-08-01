Совет по земельным отношениям одобрил участки под 103 инвестпроекта

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил в I полугодии 2024 года выделение земельных участков под 103 инвестиционных проекта на общую сумму более чем 53 млрд рублей.
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