Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Для чего белые плантаторы ввозили негров в Америку ? Для эксплуатации! Чтобы негры работали и платить ...ДаёшРивалюцию! Ти...
  • Владимир Акулов
    Начальство  кормится  с  мигрантов.ДаёшРивалюцию! Ти...
  • леонид рыбаков
    А что нам скажет товарищ ВолодинНескончаемая песня

Признаюсь честно, у меня к этой миграции отношение резко отрицательное

Признаюсь честно, у меня к этой миграции отношение резко отрицательное

Боги спустились с небес и сели в Шереметьево В Телеге появилась новая группа «Отказники Шереметьево» — для украинцев, пытающихся попасть из Европы в Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Из памяти телефона удалить украинство, конечно, можно. А вот из собственной уже не получится — дурь в голову вбита навсегда, и рано или поздно даст о себе знать. Ну и зачем они нам?
Ответить
11 час.
Олег Самойлов
Ни хрена себе разброс! &quot;...миллионов 6–8...&quot;!
Ответить
10 час.
Олег Самойлов
В майдании  поддержка от всяких переселенцев из майдании в Россию, еще со времен досточтимого Союза понаехало десятки миллионов! А майданизм, впитанный   с молоком матери, НЕ вышибаем и кувалдой!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх