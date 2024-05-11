Боги спустились с небес и сели в Шереметьево В Телеге появилась новая группа «Отказники Шереметьево» — для украинцев, пытающихся попасть из Европы в Россию.
Признаюсь честно, у меня к этой миграции отношение резко отрицательное
Комментарии
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Юрий анин
Из памяти телефона удалить украинство, конечно, можно. А вот из собственной уже не получится — дурь в голову вбита навсегда, и рано или поздно даст о себе знать. Ну и зачем они нам?
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11 час.
Олег Самойлов
Ни хрена себе разброс! "...миллионов 6–8..."!
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10 час.
Олег Самойлов
В майдании поддержка от всяких переселенцев из майдании в Россию, еще со времен досточтимого Союза понаехало десятки миллионов! А майданизм, впитанный с молоком матери, НЕ вышибаем и кувалдой!
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10 час.
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