В Киеве заявили, что Невзоров еще не получил украинское гражданство

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российскому журналисту Александру Невзорову (признан в РФ СМИ-иноагентом) еще только предстоит пройти процедуру по получению украинского гражданства .
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российскому журналисту Александру Невзорову (признан в РФ СМИ-иноагентом) еще только предстоит пройти процедуру по получению украинского гражданства .
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