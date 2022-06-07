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В Киеве заявили, что Невзоров еще не получил украинское гражданство

В Киеве заявили, что Невзоров еще не получил украинское гражданство

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российскому журналисту Александру Невзорову (признан в РФ СМИ-иноагентом) еще только предстоит пройти процедуру по получению украинского гражданства .

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