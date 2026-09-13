Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вылез из клетки и кричал: дерзкий приезжий устроил шоу в суде и сдал 4 начальников полиции

Вылез из клетки и кричал: дерзкий приезжий устроил шоу в суде и сдал 4 начальников полиции

   Драма в петербургском суде: как громкое дело о нелегальном бизнесе и погонах завершилось криком отчаяния из клетки Судебные залы порой становятся ареной для настоящих шекспировских страстей, где переплетаются сломанные судьбы, огромные деньги и человеческое отчаяние.

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Нина Грекова

Законы надо менять и Конституцию. Правила жизни - давно шагнули вперёд, а мы всё живём по Конституции, написанной в прошлом веке с подачи Ельцина и запада. Одна статья 15, п-4,что стоит, где написано что Страна управляется извне. Делайте выводы.