Вылез из клетки и кричал: дерзкий приезжий устроил шоу в суде и сдал 4 начальников полиции

Драма в петербургском суде: как громкое дело о нелегальном бизнесе и погонах завершилось криком отчаяния из клетки Судебные залы порой становятся ареной для настоящих шекспировских страстей, где переплетаются сломанные судьбы, огромные деньги и человеческое отчаяние.
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Армяне похоже эти ,прости господи, бизнесмэны, а по факту армянские мошенники и коррупционеры в погонах вот и вся схема
Законы надо менять и Конституцию. Правила жизни - давно шагнули вперёд, а мы всё живём по Конституции, написанной в прошлом веке с подачи Ельцина и запада. Одна статья 15, п-4,что стоит, где написано что Страна управляется извне. Делайте выводы.
Целая выстроенная схема-кому и сколько.Крышевателей посадить в одну клетку,пусть перегрызутся,как пауки.
И ведь они норовят пролезть в высшую власть чтобы покрывать своих соплеменников. Диаспоры приравнять к ОПГ и объявить вне закона