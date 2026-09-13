Вылез из клетки и кричал: дерзкий приезжий устроил шоу в суде и сдал 4 начальников полиции

Драма в петербургском суде: как громкое дело о нелегальном бизнесе и погонах завершилось криком отчаяния из клетки Судебные залы порой становятся ареной для настоящих шекспировских страстей, где переплетаются сломанные судьбы, огромные деньги и человеческое отчаяние.