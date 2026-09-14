Олег Аккуратов даст два сольных концерта в Московской консерватории

В Малом зале Московской консерватории 18 сентября и 25 октября выступит пианист Олег Аккуратов. В программу войдут классическая фортепианная музыка, джазовые стандарты, эстрадные мелодии, собственные сочинения и транскрипции, а также импровизации.
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