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Олег Аккуратов даст два сольных концерта в Московской консерватории

Олег Аккуратов даст два сольных концерта в Московской консерватории

В Малом зале Московской консерватории 18 сентября и 25 октября выступит пианист Олег Аккуратов. В программу войдут классическая фортепианная музыка, джазовые стандарты, эстрадные мелодии, собственные сочинения и транскрипции, а также импровизации.

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