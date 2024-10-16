Специальная комиссия в Малайзии установила причину побега 131 мигранта

Причиной побега 131 нелегального мигранта из малайзийского временного миграционного центра Бидор 1 февраля стало жестоко обращение и насилие со стороны сотрудников иммиграционного департамента, заявили в комиссии по добросовестности правоохранительных органов 17 октября, сообщает издание Malay Mail.
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