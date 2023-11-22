14 идей маникюра от мастера Джей Ло, Марго Робби и Селены Гомез

14 идей маникюра от мастера Джей Ло, Марго Робби и Селены ГомезИзначально Том Бачик не интересовался сферой бьюти и не планировал заниматься маникюром – он учился на графического дизайнера и хотел работать с аэрографией для автомобилей и мотоциклов.