14 идей маникюра от мастера Джей Ло, Марго Робби и Селены Гомез

14 идей маникюра от мастера Джей Ло, Марго Робби и Селены ГомезИзначально Том Бачик не интересовался сферой бьюти и не планировал заниматься маникюром – он учился на графического дизайнера и хотел работать с аэрографией для автомобилей и мотоциклов.
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