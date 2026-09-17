Жилые дома в Барнауле подключают к газу в рамках федерального проекта "Чистый воздух"

В Барнауле продолжается реализация федерального проекта "Чистый воздух". В настоящее время строительно-монтажные работы активно ведутся на территории краевой столицы на 61 адресе из 100 запланированных на 2026 год, сообщает пресс-служба мэрии.
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