Крошечные люди и огромные ящеры делили один остров: кто из них стоял выше в пищевой цепи

Кем на самом деле приходились древние карликовые люди индонезийским драконам? Древние жители острова Флорес, прозванные «хоббитами», считались умелыми охотниками, способными завалить даже небольшого слона.
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