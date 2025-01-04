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Промесу могут дать разрешение на выезд из ОАЭ в феврале. Игрок может вернуться в «Спартак» («СЭ»)

По данным «Спорт-Экспресса» из источников в окружении полузащитника «Дубай Юнайтед», следующее слушание по его делу в суде ОАЭ должно состояться в конце января.

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